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12:49, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине оценили слова главы Минобороны Британии о неблагодарности Киева

Кулеба заявил, что слова Уоллеса о неблагодарности Киева были досадным недоразумением

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о неблагодарности Киева за поставки вооружения были досадным недоразумением. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

«Собственно, премьер-министр Британии сам опроверг своего министра и публично сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах», — сказал глава украинского МИД.

По его словам, ни у кого нет оснований для обвинения Киева в неблагодарности. «Правда заключается в том, что извините, но у нас война», — заключил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал оценку Уоллеса и заявил, что украинские власти и жители неоднократно выражали Соединенному Королевству благодарность за военную и финансовую помощь.

Уоллес отметил, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. «Знаете, мы не Amazon», — сказал он, добавив, что украинцы спешат с получением помощи.

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    Алевтина Запольская
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