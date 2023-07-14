В Москве создадут квантовый кластер

Собянин: создадим в Москве центр исследований и разработок в сфере квантовых технологий

В Москве создадут центр исследований и разработок в сфере квантовых технологий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Создаем в Москве квантовый кластер — новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры инновационного центра "Сколково"», — рассказал глава города.

Собянин отметил, что за последние годы в Москве запустили ряд научно-технологических акселераторов и реализовали множество пилотных проектов в этой сфере. Также в городе размещены ведущие профильные научные центры и предприятия — все это делает столицу крупнейшим российским центром разработки и внедрения квантовых технологий.

Мэр уточнил, что на базе кластера появятся лаборатории, разместятся научные группы Российского квантового центра, откроются стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов.

Строительство центра планируют завершить к концу 2024 года, объем вложенных инвестиций составит около 6,5 миллиарда рублей. Проект стал ключевым пунктом соглашения о сотрудничестве московских властей с «Росатомом» и Российским квантовым центром, подписанного в рамках Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в Москве. Мероприятие будет проводиться ежегодно и станет площадкой для обсуждения передовых направлений технологического развития страны.