Названа причина поддержки России Сербией

Политолог Оленченко: Сербия поддерживает Россию из-за позиции Москвы по Косово

«Глубинная» причина поддержки Белграда в отношении Москвы заключается в том, что Россия стала единственной странной, разделяющей позицию Сербии относительно ситуации в Косово. Таким образом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал «Ленте.ру» слова сербского президента Александра Вучича о связанных с моральным долгом причинах, по которым страна отказывается вводить санкции против России.

«Если говорить глубинных вопросах [поддержки России Сербией], то таким вопросом является ситуация с Косово. (...) В Косово притесняют сербов и применяют меры дискриминационного характера, а также меры, направленную на принудительную ассимиляцию. В данном вопросе Россия является единственной страной, которая поддерживает позицию Сербии в отношении того, что сербские граждане в Косово должны пользоваться полноценными правами», — объяснил политолог.

Важно учитывать и фактор национального менталитета. Национальный менталитет сербов близок к российскому. Поэтому вполне уместно, что Вучич говорит о моральном долге Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Говоря о Вучиче, Оленченко, заметил, что, несмотря на то, что к нему можно относиться по-разному, глава Сербии проводит независимую политику.

«Сербия в лице Вучича демонстрирует феномен самостоятельной внешней политики. (...) Этот акцент стоит делать по той причине, что Евросоюз оказывает давление на Сербию, которая заявляет о готовности присоединиться к ЕС. Евросоюз в этой связи имеет склонность диктовать свои условие», — подчеркнул специалист.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России из-за своих моральных принципов. По его словам, западные страны используют двойные стандарты при обсуждении украинского конфликта. Он подчеркнул, что лидеры западных стран поддерживают территориальную целостность Украины, но при этом ничего не говорят о сербской территории.

«Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен», — сказал сербский лидер, добавив, что ему «гораздо важнее, какой будет будет юридическая и нравственная позиция» Сербии.