Россиянам раскрыли способы не нарваться на мошенников при покупке жилья

Риелтор Летенков: не быть обманутыми при сделке с жильем поможет ипотека

Не нарваться на мошенников при заключении сделок с жильем поможет обращение к проверенным риелторам и покупка недвижимости в ипотеку. Способы избежать обмана при приобретении дома или квартиры раскрыл россиянам директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт посоветовал обращаться к агентам недвижимости, когда нужно продать или купить жилье. По словам Летенкова, риелторы чаще обычных граждан имеют дело с документами и могут быстрее обратить внимание на подозрительные детали или нестандартное поведение продавца.

Специалист также рекомендует использовать ипотеку, даже если на руках есть достаточная для покупки квартиры сумма. Дело в том, что при оформлении кредита на жилье банк проводит дополнительную проверку документов и может выявить мошенничество. Если финансовая организация отказывает в ипотеке без объяснения причин — это также может быть сигналом о проблемах с недвижимостью.

Кроме того, стоит с подозрением относиться к сделкам со слишком привлекательными условиями — особенно если заключить ее призывают как можно быстрее. Чаще всего предложения с ценами существенно ниже рынка поступают от злоумышленников, предупредил Летенков.

Эксперт также советует не доверять полностью продавцам — они могут показаться хорошими людьми, которые попали в трудную ситуацию, но на деле проблемы могут возникнуть у того, кто им посочувствовал.

Ранее россиянам напомнили о мошенничестве при проверке счетчиков. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, необходимо выбирать только проверенные организации для проведения соответствующих работ, рассказали эксперты.