Замглавы МИД Грушко: в НАТО знают, что вступление Украины в альянс приведет к катастрофе

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала назвал причину затягивания вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в организации понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для альянса, и для страны. «Они будут и впредь держать эту морковку — и европерспективы, и НАТО-перспективы. Это инструмент управления процессами Киева, в том числе на поле боя, в том числе в том, что касается строительства [украинского] общества», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО во время военного конфликта. По его словам, атака на страну альянса приведет к участию в третьей мировой войне.

В свою очередь, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против приема Украины в НАТО. Так, политик назвал данный шаг ненужной провокацией, а также дорогой к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту.