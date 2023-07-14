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01:13, 14 июля 2023Мир

В России назвали причину затягивания вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД Грушко: в НАТО знают, что вступление Украины в альянс приведет к катастрофе
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала назвал причину затягивания вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в организации понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для альянса, и для страны. «Они будут и впредь держать эту морковку — и европерспективы, и НАТО-перспективы. Это инструмент управления процессами Киева, в том числе на поле боя, в том числе в том, что касается строительства [украинского] общества», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО во время военного конфликта. По его словам, атака на страну альянса приведет к участию в третьей мировой войне.

В свою очередь, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против приема Украины в НАТО. Так, политик назвал данный шаг ненужной провокацией, а также дорогой к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту.

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    Марина Совина
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