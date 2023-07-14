В Германии выступили против расширения НАТО до границ России

Депутат бундестага выступил против расширения НАТО до границ России

Решение не приглашать Украину в НАТО — позитивный результат прошедшего саммита альянса в Вильнюсе, так как дальнейшее продвижение альянса на Восток не отвечает интересам Германии. Против расширения НАТО до границ России выступил депутат Бундестага бывший глава фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Гауланд, передает ZDF.

«Я был рад, что [президент США Джо] Байден и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц позаботились о том, чтобы Украина не была принята в НАТО. Мы [партия АдГ] принципиально против того, чтобы НАТО расширялась до российской границы. Поэтому это позитивный результат», — заявил политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о катастрофических последствиях приглашения Украины в НАТО и заявил, что подобное решение привело бы к началу новой мировой войны. Политик обратил внимание на воинственные настроения в Европе и указал на «агрессивность украинцев», постоянно что-то требующих от Запада. В связи с этим Орбан предположил, что конфликт в соседней стране будет продолжаться еще долго, и призвал правительство республики быть к этому готовым.