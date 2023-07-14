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04:38, 14 июля 2023Путешествия

В России вырос спрос на курорты Кубани после непогоды

«Ъ»: спрос на курорты Кубани после непогоды вырос на 20%
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Непогода в Краснодарском крае и Абхазии не привела к снижению турпотока — наоборот, за 1–12 июля количество бронирований в Сочи и Геленджике выросло на 20 процентов к предыдущим 12 дням. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», в Анапе спрос вырос на 24 процента, в Туапсе — на 8 процентов, в Абхазии — на 16 процентов. В компании Travelata.ru сообщили о росте продаж туров в Краснодарский край на 10 процентов год к году, в Абхазию — на 16 процентов. В OneTwoTrip рассказали о росте на 60 процентов спроса на Анапу и на 50 процентов — на Гагру.

Ранее власти Сочи закрыли все пляжи из-за обрушившихся на город ливней, града и смерчей. В связи со штормом местные власти не исключили резкого подъема уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Кроме того, из-за непогоды все пляжи порекомендовали временно закрыть в Абхазии.

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    Юлия Мискевич
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