В России отложили строительство научных судов

«Ведомости»: сдачу научных судов перенесли минимум на четыре года из-за западных санкций

Строительство двух научно-исследовательских судов (НИС) для Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), контракт на которое заключили в декабре 2020 года, не удалось завершить в срок, новой датой выбран 2026 год. Об этом со ссылкой на материалы Росрыболовства к заседанию комиссии правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса, прошедшему 4 июля, пишут «Ведомости».

Институт должен был получить суда еще в конце 2022 года, то есть через два года после заказа. Стоимость строительства составляла 5,9 миллиарда рублей, на эти цели заказчику выделили субсидию из бюджета в размере всей суммы. Целью НИС является исследование ареалов обитания рыбы, чтобы составлять прогнозы по вылову.

Однако санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, остановили процесс. Во-первых, оценка стоимости работ выросла более чем в два раза — до 13,7 миллиарда рублей, и найти эти деньги пока не удается, так как в бюджете дополнительные расходы не предусмотрены. А кроме того, суда приходится перепроектировать из-за отсутствия доступа к ряду комплектующих и технологий, поставщиками которых должны были выступить западные компании.

ВНИРО предложило внести в контракт изменения в соответствии с реальным положением дел. При этом в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, головная структура Невского судостроительного завода, исполнителя заказа) считают, что для сдачи судов в конце 2026 года финансирование должно начаться уже до конца лета.

Источник издания, близкий к заводу, утверждает, что строительство находится на начальной стадии из-за многочисленных изменений. Санкции привели к тому, что суда выросли на несколько метров в длину и ширину, им теперь требуются более мощные двигатели. По его словам, успеть к 2026 году можно будет только с помощью турецких партнеров.

Представитель Росрыболовства утверждает, что санкции привели к необходимости менять 73 позиции комплектующего оборудования. В свою очередь представитель Минпромторга признал, что перепроектирование судов в полном объеме не завершено, поиск поставщиков еще идет.

Не исключено, что от проекта и вовсе откажутся. Так, в мае Минсельхоз отказался от идеи построить три судна общей стоимостью 70 миллиардов рублей. Средства решили направить на более актуальные задачи.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что сумма на суда для ВНИРО, скорее всего, вырастет. На нее повлияет как ослабление рубля, так и дополнительные потребности, которые возникнут во время перепроектирования.

Ранее Всероссийская ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пришла к выводу, что строительство заказанных судов для российской рыбопромышленной отрасли задержится на пять-десять лет. По их оценкам, ситуация с иностранными комплектующими в ближайшее время не разрешится, а работы, по состоянию на конец 2022 года, фактически стояли.