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12:41, 14 июля 2023Среда обитания

Десятки тысяч россиян оставят без обещанных квартир

«Известия»: более 28 тысяч обманутых дольщиков рискуют не получить свои квартиры в срок

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Десятки тысяч обманутых дольщиков рискуют не получить свои квартиры вовремя — власти регионов обещали достроить их до конца 2023 года, но не укладываются в сроки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме.

В Фонде развития территорий допускают, что решать проблему придется после 2023 года, так как почти 380 домов не успеют достроить в третьем и четвертом кварталах. Речь идет о проектах, завершением которых занимаются регионы.

По словам руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского, жилье в них приобрели 28 тысяч человек. Утоняется, что сейчас работы на этих объектах не ведутся.

Парламентарий также рассказал о парадоксальной ситуации в Новосибирске, когда для продажи юридическим лицам муниципальная земля есть, а для восстановления прав обманутых дольщиков — нет. Мэрия города отказала выделять землю компании «Строй-Арт», аргументировав это тем, что стоимость строительства квадратного метра жилья в его проекте была отличной от средней стоимости, которая установлена по региону.

Ранее сообщалось, что в Сочи мошенники обманули дольщиков почти на полсотни миллионов рублей. 59-летняя женщина и 41-летний мужчина зарегистрировали жилищно-строительный кооператив и в качестве застройщика собирали деньги с граждан под предлогом возведения многоквартирного жилого дома в Центральном районе Сочи. Однако разрешения на строительство здания у злоумышленников не было — дом снесли, а вырученную сумму мошенники потратили на свои нужды.

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    Нина Ташевская
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