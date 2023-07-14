Полиция приехала по вызову о женских криках и нашла зовущего на помощь попугая

Полицейские в Великобритании приехали на вызов о женских криках и нашли попугая

Полицейские в британском городе Канви-Айленд приехали к дому бывшего коллеги после сообщения о женских криках о помощи и нашли там попугая. Об этом сообщает «Би-би-си».

Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что из дома 54-летнего Стива Вуда доносятся крики о помощи. Диспетчер счел вызов оправданным и направил на место происшествия сразу три патрульные машины.

После прибытия стало ясно, что кричал не человек. Когда мужчина открыл полицейским дверь, они улыбались. «Я открыл дверь, и двое смеющихся полицейских сказали: "Не волнуйся, дружище, мы, кажется, поняли, в чем дело"», — рассказал Вуд. Когда он спросил, по какой причине они приехали, стражи порядка ответили, что к ним поступила информация о возможном случае домашнего насилия.

Вуд занимается разведением попугаев уже 21 год. У него дома живут зеленокрылые ара, сине-желтые ара, два амазона, волнистые попугайчики и другие виды птиц. Мужчина отметил, что его питомцы становятся особенно голосистыми по утрам и вечерам. Звонок в полицию, по-видимому, спровоцировал трехлетний попугай по кличке Фредди: в тот день он был особенно эмоционален.

«Полиция действовала правильно, и человек, позвонивший в службу спасения, тоже поступил верно. У меня нет к ним никаких претензий», — подчеркнул владелец птиц.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама раскрыла измену мужа благодаря попугаю, который запомнил слова, сказанные им во время секса. Вскоре после этого вьетнамка подала на развод.

