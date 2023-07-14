Песков оценил слова Орбана о виновности США в затягивании конфликта на Украине

Песков: Кремль согласен с мнением Орбана о способности США прекратить конфликт на Украине

Кремль согласен с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего о способности США прекратить конфликт на Украине. Так слова венгерского лидера о виновности Вашингтона в затягивании конфликта оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Именно США являются застрельщиками в деле поставок все новых и новых видов вооружений на Украину, боеприпасов, именно США подвигают постоянно Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца. Поэтому во многом оно так и есть», — указал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о катастрофических последствиях приглашения Украины в НАТО и заявил, что подобное решение привело бы к началу новой мировой войны. Политик обратил внимание на воинственные настроения в Европе и указал на агрессивность украинцев, постоянно что-то требующих от Запада. В связи с этим Орбан предположил, что конфликт в соседней стране будет продолжаться еще долго, и призвал правительство республики быть к этому готовым.

Премьер также подчеркнул, что Украина потеряла суверенитет. Он заявил, что у Киева нет денег, военной промышленности и нет своего производства. «Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. (...) Деньги [Украина] получает в основном от США, военные средства — тоже от американцев и Запада», — заключил Орбан.