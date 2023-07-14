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04:17, 14 июля 2023Наука и техника

Стало известно о списании крейсер «Петр Великий»

ТАСС: крейсер «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется «Адмирал Нахимов»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется модернизированное однотипное судно «Адмирал Нахимов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

По словам собеседника агентства, часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт крейсера «Адмирал Нахимов». При этом оставшаяся часть экипажа продолжает обеспечивать живучесть судна.

В апреле сообщалось, что крейсер «Петр Великий» проекта 1144.2 не планируют выводить из боевого состава Военно-морского флота России и списывать. «Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается», — сказал источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования.

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    Марина Совина
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