Стало известно о списании крейсер «Петр Великий»

ТАСС: крейсер «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется модернизированное однотипное судно «Адмирал Нахимов». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

По словам собеседника агентства, часть экипажа «Петра Великого» уже перешла на борт крейсера «Адмирал Нахимов». При этом оставшаяся часть экипажа продолжает обеспечивать живучесть судна.

В апреле сообщалось, что крейсер «Петр Великий» проекта 1144.2 не планируют выводить из боевого состава Военно-морского флота России и списывать. «Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается», — сказал источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования.