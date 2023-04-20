Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:42, 20 апреля 2023Наука и техника

Раскрыто будущее крейсера «Петр Великий»

РИА Новости: крейсер «Петр Великий» оставят в боевом составе ВМФ России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Петр Великий» проекта 1144.2 не планируют выводить из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России и списывать. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования, сообщает РИА Новости.

«Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается», — сказал собеседник агентства, который раскрыл будущее корабля.

Он отметил, что ТАРК может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера «Адмирал Нахимов» того же проекта. Как пояснил источник, по опыту модернизации этого корабля крейсер «Петр Великий» после ремонта может стать носителем большого количества крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава ВМФ России.

В августе 2022 года заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев допустил, что сроки передачи «Адмирала Нахимова» после ремонта и модернизации могут быть сдвинуты на 2024 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Самая мощная ракета в мире от Илона Маска взорвалась при первом запуске. Что пошло не так со Starship?
Мать обругали в сети за внешность ее 12-летней дочери в школе
Юлия Пересильд заявила о притеснении женщин
Раскрыто будущее крейсера «Петр Великий»
Врачи с Первого канала назвали разрушающие иммунитет привычки
Россиянку обвинили в убийстве отца и покушении на детей под влиянием феминизма
Сломавший 30 костей под снегоуборщиком звезда «Мстителей» вернулся к спорту
В Госдуме захотели отменить один указ властей СССР по Украине
Русское общество в Латвии отреагировало на запрет празднования Дня Победы
Названо идеальное время для занятий бегом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.