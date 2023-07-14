Американская модель рассказала о самых востребованных фото на OnlyFans

Известная американская модель и актриса Кармен Электра (настоящее имя — Тара Ли Патрик) рассказала, что фото ног наиболее востребованы у подписчиков ее аккаунта на OnlyFans. Самые популярные запросы фанатов она раскрыла изданию Fox News.

«Я получаю много просьб выложить фото моих ног. Это просто сводит меня с ума. (...) У них просто дикая одержимость ногами», — прокомментировала модель популярные просьбы фанатов. Она отметила, что при этом не испытывает сложностей с публикацией подобного контента, так как на него есть спрос.

Актриса заявила, что OnlyFans позволил ей обрести творческую свободу. По ее словам, такой способ заработка подходит ей больше всего. «Я приняла участие в более чем 500 съемках на обложку журнала Playboy. Сейчас мне нравится быть боссом самой себе», — указала Электра.

Одним из самых популярных проектов, в которых Электра принимала участие, стал американский телесериал «Спасатели Малибу». Кроме того, актриса вела шоу на канале MTV и нередко снималась для обложек Playboy.

Ранее актер из сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» Дэн Бенсон рассказал о доходах с OnlyFans. Он заявил, что зарабатывает крупные суммы и относится к деятельности на платформе как к работе.