Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Американская модель рассказала о самых востребованных фото на OnlyFans

Фото: @carmenelectra

Известная американская модель и актриса Кармен Электра (настоящее имя — Тара Ли Патрик) рассказала, что фото ног наиболее востребованы у подписчиков ее аккаунта на OnlyFans. Самые популярные запросы фанатов она раскрыла изданию Fox News.

«Я получаю много просьб выложить фото моих ног. Это просто сводит меня с ума. (...) У них просто дикая одержимость ногами», — прокомментировала модель популярные просьбы фанатов. Она отметила, что при этом не испытывает сложностей с публикацией подобного контента, так как на него есть спрос.

Актриса заявила, что OnlyFans позволил ей обрести творческую свободу. По ее словам, такой способ заработка подходит ей больше всего. «Я приняла участие в более чем 500 съемках на обложку журнала Playboy. Сейчас мне нравится быть боссом самой себе», — указала Электра.

Одним из самых популярных проектов, в которых Электра принимала участие, стал американский телесериал «Спасатели Малибу». Кроме того, актриса вела шоу на канале MTV и нередко снималась для обложек Playboy.

Ранее актер из сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» Дэн Бенсон рассказал о доходах с OnlyFans. Он заявил, что зарабатывает крупные суммы и относится к деятельности на платформе как к работе.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Турция дала России разъяснения по передаче Украине командиров «Азова». Как это повлияло на отношения Анкары и Москвы?

    Болгария отправила Украине крупнейший пакет военной помощи

    Пожилая женщина выжила после 700 укусов пчел

    Москвичам назвали дату возвращения летней погоды

    Главарь крупнейшей банды России Джако раскрыл свою роль в семье

    Захарова ответила на заявление ООН о падении ракеты в экономической зоне России

    Рита Ора появилась на публике в нижнем белье и была обругана в сети

    Строительство загородных домов в России подорожало

    Зафиксировано позеленение океанов на Земле

    Приговор осужденному за педофилию российскому депутату Самсонову оставили в силе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости