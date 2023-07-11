Звезда подросткового сериала рассказал о заработке на OnlyFans

Бывший актер популярного подросткового сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» канала Disney Channel, звезда OnlyFans Дэн Бенсон рассказал, как зарабатывает на продаже откровенного контента. Интервью опубликовало Page Six.

Бенсон заявил изданию, что хорошо зарабатывает на OnlyFans. «Дела у меня идут лучше, чем когда-либо на протяжении всей моей жизни», — добавил он, говоря о доходе с платформы.

Экс-актер также назвал свою деятельность на OnlyFans легкой и лучшей работой в жизни. Он также заявил, что относится к этой деятельности серьезно и считает ее полноценной работой.

Ранее известная стримерша и модель OnlyFans Кейтлин Сирагуза раскрыла, какой заработок ей приносят трансляции, на которых она спит. Стримерша заявила, что только на Twitch может заработать за один такой эфир несколько тысяч долларов.

Подростковый сериал «Волшебники из Вэйверли Плэйс» выходил с 2007 по 2012 год. Дэн Бенсон играл в нем второстепенного персонажа по имени Зик Бикерман. В 2022 году бывший актер стал продавать откровенный контент со своим участием на OnlyFans. По словам Бенсона, он решился на такую работу, в том числе из-за утечки в сеть его интимных фотографий, которые неизвестные стали продавать на различных сайтах.