Кадыров сообщил о взятых в плен бойцах ВСУ

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии в плен военнослужащих ВСУ

Российским военнослужащим удалось взять в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с 346-й бригадой специального назначения и четвертой бригадой второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен очередную партию военнослужащих ВСУ», — пояснил политик.

Он добавил, что сдача в плен для украинских военных является дорогой в новую жизнь, а также заявил, что пленных еще много, и пообещал их в дальнейшем показывать.

Ранее Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Он также добавил, что Клещеевка контролируется Вооруженными силами России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).