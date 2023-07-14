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14:23, 14 июля 2023Мир

Польша подтвердила закрытие консульского агентства в Смоленске

МИД Польши сообщил об упразднении консульского агентства в Смоленске с 31 августа

Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Консульское агентство Республики Польша в Смоленске будет упразднено с 31 августа этого года по решению российского правительства. Об упразднении сообщили представители польского МИД.

Также отмечается, что Варшава «оставляет за собой право на ответные меры» на подобное решение России. «Консульские службы Республики Польша сделают все, чтобы польские граждане, нуждающиеся в срочной консульской помощи, продолжали получать всю необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее Москва приняла решение о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске. Уточняется, что такой шаг стал ответом на враждебную и антироссийскую политику Варшавы.

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    Виктория Кондратьева
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