Россия ответила на враждебную политику Польши закрытием консульского агентства
В качестве ответа на враждебную и антироссийскую политику Варшавы, Россия закроет консульское агентство Польши, расположенное в Смоленске. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
«Принято распоряжение правительства о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Консульское агентство было открыто в 2011 году, его целью было расширение контактов между жителями двух государств и улучшение отношений Москвы и Польши.
Ранее польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа при российском посольстве в Варшаве, в пользу государства. По мнению представителя МИД Польши Лукаша Ясина, это здание было занято незаконно.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва допускает разрыв дипломатических отношений с Варшавой. Дипмиссия направила в МИД Польши официальную ноту протеста.