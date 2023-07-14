Россия ответила на враждебную политику Польши закрытием консульского агентства

Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске в ответ на антироссийскую политику

В качестве ответа на враждебную и антироссийскую политику Варшавы, Россия закроет консульское агентство Польши, расположенное в Смоленске. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Принято распоряжение правительства о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Консульское агентство было открыто в 2011 году, его целью было расширение контактов между жителями двух государств и улучшение отношений Москвы и Польши.

Ранее польские власти решили изъять здание, в котором размещена школа при российском посольстве в Варшаве, в пользу государства. По мнению представителя МИД Польши Лукаша Ясина, это здание было занято незаконно.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва допускает разрыв дипломатических отношений с Варшавой. Дипмиссия направила в МИД Польши официальную ноту протеста.