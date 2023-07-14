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14:02, 14 июля 2023Россия

Медведев приехал на место первых учений СССР с атакой солдат при ядерном взрыве

Зампред Совбеза России Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области

Кадр: Telegram-канал Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приехал на место первых в СССР учений с применением ядерного оружия — полигон Тоцкий в Оренбургской области. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

В ходе визита политик пообщался с военнослужащими. «Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить», — сказал он.

Медведев отметил, что по результатам поездки представит российскому лидеру Владимиру Путину доклад о боевой и политической подготовке тех, кто будет участвовать в спецоперации.

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Ранее зампред Совбеза назвал ядерное оружие скрепой России. Такое же значение оно имеет и для других государств, поэтому многие стремятся войти в «ядерный клуб», отметил политик.

14 сентября 1954 года над Тоцким полигоном была взорвана атомная бомба. Это произошло в период ядерной гонки между СССР и США. При этом США с 1951 года провели несколько учений с применением атомного оружия, а СССР к тому моменту ни одного. Бомбу сбросили с самолета на высоте восьми километров, мощность составила 40 килотонн тротилового эквивалента.

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    Алина Гончарова
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