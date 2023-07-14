В полиции Швеции высказались об акции по сожжению религиозных текстов

Полиция Швеции сообщила, что не выдает разрешение на сожжение религиозных текстов

Полиция Швеции в связи со скандалом из-за согласованной акции сожжения свитка Священного Писания перед посольством Израиля заявила, что может одобрять проведение массовых мероприятий, но не выдает разрешения на уничтожение религиозных текстов. Об этом сообщает Arab News.

Официальный представитель полиции Стокгольма Карина Скагерлинд уточнила, что правоохранительные органы страны не выдают разрешения на сожжение различных религиозных текстов. По ее словам, они могут одобрить проведение публичных собраний и выражение мнений. «Это важное отличие», — высказалась пресс-секретарь.

Ранее представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции в шаббат и призвал Стокгольм предотвратить акт ненависти. До этого шведские власти одобрили запрос мужчины, собирающегося сжечь Тору у посольства Израиля в шаббат.

