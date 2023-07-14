В Германии прокомментировали фото заспанного Пригожина в трусах

Bild: фото главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в трусах может быть его продуманным ходом

Фотография главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в трусах, распространившаяся в соцсетях, может быть его собственной сознательной постановкой и продуманным ходом. Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Bild Бьорн Стритцель.

На размещенном в сети кадре заспанный полуголый бизнесмен сидит на металлической кровати в палатке. Пригожин смотрит в кадр, приподняв правую ладонь. Утверждается, что снимок был сделан в среду, 12 июля, однако неизвестно, где именно.

«Таким образом Пригожин, вероятно, хочет опровергнуть фотографии его виллы в Санкт-Петербурге, которые недавно опубликовала ФСБ — они делают из него отстраненного миллиардера», — прокомментировал Стритцель. Он также напомнил, что до этого основатель «Вагнера» публиковал фото исключительно с фронта, в полной экипировке и окружении военных.

Отмечается, что, вероятно, речь идет о первой фотографии Пригожина, сделанной после мятежа.

Ранее стало известно, что Пригожин отказался от предложения президента России Владимира Путина представителям ЧВК служить под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. Российский лидер подчеркнул, что предлагал вагнеровцам несколько вариантов трудоустройства.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» объявил о начале мятежа и обвинил Минобороны России в атаке на вагнеровцев. Бойцы ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву. Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко доложила, что Пригожин развернул колонны в обратном направлении. В Кремле заявили, что глава группы сможет «уйти в Белоруссию», а уголовное дело против него прекратят.

Точной информации о судьбе и местонахождении Пригожина, который по результатам переговоров с Лукашенко дал согласие на переезд в Белоруссию, на данный момент нет.