Россиянам назвали самые популярные регионы для приключенческого туризма

МТС Travel: самым востребованным регионом для приключенческого туризма стал Алтай

Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС Travel.

Уточняется, что каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении. 24 процента респондентов предпочли Дагестан.

В топ-5 регионов по популярности и числу туристов, интересующихся труднодоступными природными достопримечательностями, вошли Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На них суммарно приходится 75 процентов туристов, предпочитающих подобный вид отдыха.

Ранее стало известно, что большая часть россиян (41,8 процента) в 2023 году назвали идеальным отдыхом поездку на отечественные курорты. На втором месте у респондентов оказался отпуск на даче или за городом.

