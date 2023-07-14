Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:34, 14 июля 2023Путешествия

Россиянам назвали самые популярные регионы для приключенческого туризма

МТС Travel: самым востребованным регионом для приключенческого туризма стал Алтай

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС Travel.

Уточняется, что каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении. 24 процента респондентов предпочли Дагестан.

В топ-5 регионов по популярности и числу туристов, интересующихся труднодоступными природными достопримечательностями, вошли Северная Осетия, Адыгея и Карелия. На них суммарно приходится 75 процентов туристов, предпочитающих подобный вид отдыха.

Ранее стало известно, что большая часть россиян (41,8 процента) в 2023 году назвали идеальным отдыхом поездку на отечественные курорты. На втором месте у респондентов оказался отпуск на даче или за городом.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон сообщил о поставках Киеву кассетных боеприпасов из других стран. Как повлияет передача оружия на ход конфликта?

    Китай обвинил НАТО в мировом политическом кризисе

    Байден вновь споткнулся во время посадки на борт самолета

    Спустившегося в подвал собственного дома парня ждала неожиданная встреча

    Названы самые опасные сорняки на дачном участке

    В Венесуэле пообещали не допустить на выборы ни одного наблюдателя из ЕС

    Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области

    Россиянин описал поездку в Венесуэлу фразой «самый дорогой и бестолковый отдых»

    Российские войска ударили «Солнцепеками» по двум опорным пунктам ВСУ

    Посольство России усомнилось в соблюдении Киевом обещаний по кассетным снарядам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости