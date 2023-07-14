Готовность России продавать меньше нефти подтвердили

Reuters подтвердил готовность России к сокращению продаж нефти за рубеж

Россия действительно готова ограничить поставки нефти за рубеж в августе, в том числе продажа из западных портов упадет на 100-200 тысяч баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на двух источников, знакомых с планами по экспорту, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в России закрыта статистика по добыче нефти, а кроме того, в правительстве не указали, от уровня какого месяца ожидается объявленное сокращение на 500 тысяч баррелей. Тем не менее новые сведения подтверждают, что Москва, скорее всего, сдержит обещание. Refinitiv Eikon также полагает, что российский экспорт ожидает снижение.

При этом процесс уже начинается. Как говорится в материале, поставки из портов Новороссийска на Черном море и Приморска и Усть-Луги на Балтике упадут до 1,9 миллиона баррелей в сутки. В июне они составляли 2,3 миллиона, а в мае — 2,4 миллиона.

О планах экспорта из тихоокеанских портов, где отправлять партии нефти по цене выше потолка гораздо проще, не сообщается. Но заметно увеличить поставки в этом направлении нельзя в связи с ограниченными возможностями доставки туда нефти.

Ранее Bloomberg подсчитал, что за неделю, завершившуюся 9 июля, экспорт российской нефти сократился более чем на миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущими неделями, до 2,86 миллиона. Это стало минимальным значением с февраля 2023 года.

В свою очередь Международное энергетическое агентство (МЭА) выяснило, что в июне экспорт российской нефти и нефтепродуктов сократился на 600 тысяч баррелей в сутки, до 7,3 миллиона баррелей — самое низкое значение с марта 2021 года. В совокупности с планами Саудовской Аравии по дополнительному ограничению добычи и перебоями поставок из Ливии и Нигерии это привело к подъему нефтяных котировок выше уровне 80 долларов за баррель, а цен на российский сорт Urals — выше потолка в 60 долларов за баррель.