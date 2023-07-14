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11:18, 14 июля 2023Ценности

Образ стилиста Александра Рогова на премьере фильма высмеяли в сети

Стилиста Александра Рогова высмеяли в сети за образ с клатчем-голубем
Александр Рогов (справа)

Александр Рогов (справа). Фото: Telegram-канал ROGOV

Стилист Александр Рогов вышел в свет в необычном наряде и был высмеян в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в его Telegram-канале.

Эксперт появился на премьере фильма «Жанна Дюбарри» в Москве в образе, состоящем из серых спортивных брюк и голубого твидового пиджака с золотыми пуговицами. Помимо этого, он примерил кроссовки и белые высокие носки. В качестве аксессуаров он выбрал золотые часы марки Rolex и клатч-голубь бренда JW Anderson.

«Детали: серые треники, твидовый пиджак, пластиковый голубь. Это мы с Ивом и Игорем спешим на премьеру "Жанна Дюбарри" в "Художественный"!» — подписал публикацию Рогов.

Поклонники оценили образ звезды в комментариях под постом. «Зачетный голубь», «Чем чуднее, тем моднее», «Голубь — самая важная часть лука», — иронично написали они.

В феврале британский певец Сэм Смит стал мемом в сети из-за латексного костюма на премии Brit Awards. Поп-исполнитель посетил церемонию награждения премии Brit Awards 2023 в оверсайз-костюме черного цвета с заостренными дутыми рукавами и штанинами из ассортимента лондонского бренда Harri. Его образ дополнили небольшие серьги и кожаные сапоги на толстом каблуке и платформе в тон одежде.

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    Екатерина Ештокина
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