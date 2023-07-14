Индия пообещала что-то сделать с застрявшими российскими рупиями

Reuters: Центробанк Индии выпустит руководство по проблемам с российскими рупиями

В ближайшие два-три дня Центробанк Индии выпустит руководство для финансовых организаций, чтобы решить некоторые проблемы, связанные с механизмом торговлей за рупии, пообещал журналистам высокопоставленный представитель торгового ведомства страны. Об этом сообщает Reuters.

Он указал, что в настоящее время рупии, по сути, работают только как бартерная валюта, а это усложняет их использование в международной торговле. Деталей руководства чиновник не привел.

Проблема с конвертируемостью индийской валюты всплыла на фоне увеличения закупок российской нефти. Из-за сложностей расчетов в долларах стороны начали активно использовать национальные валюты, но российские компании столкнулись с тем, что их доходы застряли в индийских банках.

Дело в том, что конвертировать рупию можно только внутри Индии на бирже или в уполномоченных организациях, к тому же обмен в больших объемах требует разрешения местного регулятора. По оценкам Bloomberg, Россия накапливает на счетах в Индии до миллиарда долларов в месяц.

Потратить их можно было бы на местные товары, но стране нечего предложить российским импортерам в таких объемах. По итогам 2022 года поставки сырья в Индию составили 162,2 миллиарда долларов, в то время как импорт — всего 31,8 миллиарда, то есть профицит превысил 100 миллиардов долларов. В начале мая страны остановили переговоры о торговле в национальных валютах, так как ситуация не устраивает Москву.

На этом фоне некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали оплачивать поставки российской нефти китайскими юанями. Попытка использовать для расчетов дирхамы ОАЭ, курс которых привязан к доллару, пока не привели к успеху.