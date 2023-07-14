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11:07, 14 июля 2023Мир

Премьер Польши отреагировал на закрытие консульства в Смоленске

Премьер Польши заявил, что Варшава даст равный ответ на закрытие консульства в Смоленске

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на закрытие консульства в Смоленске, передает Reuters.

Политик заявил, что Варшава даст равный ответ на соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Москва приняла решение о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске. Уточняется, что такой шаг стал ответом на враждебную и антироссийскую политику Варшавы.

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    Анастасия Заикина
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