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05:31, 14 июля 2023Россия

Российские войска ударили «Солнцепеками» по двум опорным пунктам ВСУ

ВС РФ уничтожили дрон-камикадзе и ударом «Солнцепеков» поразили два опорных пункта ВСУ

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Российские войска ударили тяжелыми и огнеметными системами «Солнцепек» по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, экипажи ТОС нанесли огневое поражение по пяти целям, в том числе по двум опорным пунктам украинских военных. Также нанесены удары по двум пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и скоплению боевиков. Кроме того, добавил Савчук, зенитным ракетным комплексом «Тор-М1» сбиты беспилотный летательный аппарат и дрон-камикадзе.

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