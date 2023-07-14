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12:46, 14 июля 2023Россия

Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Путина Песков: президент проведет оперативное совещание с Совбезом

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности в пятницу, 14 июля. Мероприятие заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Точного времени, на которое назначено совещание с членами Совбеза, Песков не назвал.

«Он проведет в ближайшее время совещание», — приводит агентство слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что на 14 мюля президентом запланированы и иные мероприятия, однако они не будут публичными.

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    Марк Леонов
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