Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Путина Песков: президент проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности в пятницу, 14 июля. Мероприятие заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Точного времени, на которое назначено совещание с членами Совбеза, Песков не назвал.

«Он проведет в ближайшее время совещание», — приводит агентство слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что на 14 мюля президентом запланированы и иные мероприятия, однако они не будут публичными.