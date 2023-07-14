Nature Communications: стресс признали препятствием к заживлению переломов костей

Международная команда ученых из Японии и Канады, включая сотрудников Университета Ульма, признала, что стресс может стать препятствием к заживлению переломов костей. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В процессе исследования авторы выявили молекулярные механизмы, с помощью которых психологические травмы и другие стрессовые ситуации замедляют восстановление после переломов.

Они смогли продемонстрировать, что определенные иммунные клетки (белые кровяные тельца) под названием нейтрофильные гранулоциты реагируют на стресс, вырабатывая специфический фермент — тирозингидроксилазу. Этот фермент, в свою очередь, способствует стимулирует производство гормонов стресса (катехоламинов), которые локально воздействуют на кости. В итоге превращение клеток хряща в костные клетки происходит хуже, тем самым замедляется рост костей и заживление переломов.

Открытие может использоваться в клинической практике. Так, по словам исследователей, целесообразно учитывать историю стресса пациентов. При определенных обстоятельствах может иметь смысл использовать бета-блокаторы, чтобы сократить негативное влияние катехоламинов на заживление костей.

В июне 2023 года сотрудники Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили связь между стрессом и увлечением вредной едой, а также последующим набором лишнего веса.