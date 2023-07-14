Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в купальнике показала растяжки на теле

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала растяжки на теле на снимке в оранжевом купальнике

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась новыми фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица показала кадры, на которых она позирует на фоне зелени в купальнике оранжевого цвета со шнуровкой в области груди и по бокам. На размещенных снимках видны растяжки и другие неровности кожи инфлюэнсерши. При этом ее волосы были распущены, а в руках она держала масло для автозагара бренда St. Tropez.

В то же время из аксессуаров на Грэм были золотые серьги. «Средство St. Tropez такое настоящее — как и мое тело!» — подписала она публикацию.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».