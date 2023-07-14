Военный рассказал об использовании ВСУ подбитой техники в качестве тарана

Военный рассказал, что ВСУ используют подбитую технику в качестве тарана на минных полях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют подбитую технику в качестве тарана, чтобы преодолеть минные поля в Запорожье. Об этом рассказал командир роты добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Тор, передает РИА Новости.

«Через минные поля идет, допустим, одна машина. Эту машину подрывают и ее просто сзади толкают через остальные минные поля. Как таран используют», — сказал он. Тор отметил, что в последнее время пехота стала основной ударной силой украинского контрнаступления. По его словам, бойцы ВСУ, как правило, пытаются идти ночью.

Однако в настоящее время украинские военные выдвигаются рано утром и днем, так как в темное время суток им не удается пройти. Среди причин этого боец назвал естественный ландшафт: ВСУ очень тяжело пробраться через заросли, и они выдают себя. Кроме того, российские войска выставили противопехотные мины.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что командование ВСУ целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.