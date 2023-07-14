Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:05, 14 июля 2023Бывший СССР

Военный рассказал об использовании ВСУ подбитой техники в качестве тарана

Военный рассказал, что ВСУ используют подбитую технику в качестве тарана на минных полях

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют подбитую технику в качестве тарана, чтобы преодолеть минные поля в Запорожье. Об этом рассказал командир роты добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Тор, передает РИА Новости.

«Через минные поля идет, допустим, одна машина. Эту машину подрывают и ее просто сзади толкают через остальные минные поля. Как таран используют», — сказал он. Тор отметил, что в последнее время пехота стала основной ударной силой украинского контрнаступления. По его словам, бойцы ВСУ, как правило, пытаются идти ночью.

Однако в настоящее время украинские военные выдвигаются рано утром и днем, так как в темное время суток им не удается пройти. Среди причин этого боец назвал естественный ландшафт: ВСУ очень тяжело пробраться через заросли, и они выдают себя. Кроме того, российские войска выставили противопехотные мины.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что командование ВСУ целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанного в Эстонии россиянина экстрадировали в США

    Экоактивисты заблокировали работу аэропорта

    В США высказались о точке окончания конфликта на Украине

    Госсекретарь США раскритиковал позицию Лаврова по Украине

    С продаж алкоголя и автомобилей начнут собирать больше налогов

    Мэр Москвы и глава китайского Харбина обсудили реализацию совместных проектов

    ЮАР захотела видеть на саммите БРИКС всех лидеров стран-участниц

    В Госдуме рассказали о будущем детей из семей трансгендеров

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Российский военный рассказал о защите ВСУ беспилотников с помощью Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости