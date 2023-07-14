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01:24, 14 июля 2023Силовые структуры

Стало известно о найденных элементах кассетного боеприпаса в Запорожской области

РИА Новости: на месте гибели ребенка в Тарасовке нашли элементы кассетного боеприпаса
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Следователи Следственного комитета России нашли на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка в Запорожской области, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса. Об этом пишет РИА Новости.

Следователи прибыли в поселок после обстрела ВСУ. На месте были обнаружены «оперения стабилизатора», что может указывать на использование кассетных боеприпасов.

Отмечается, что на стенах частного дома следователи заметили повреждения, которые характерны для поражающих элементов соответствующих снарядов.

Ранее директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину.

О решении передать Киеву кассетные боеприпасы США объявили 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) быстрее «освободить» потерянные территории.

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    Марина Совина
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