ЕС решил ужесточить условия финансовой помощи Киеву

Замглавы ЕК: Украина должна принять план реконструкции для получения финпомощи с 2024 года

Евросоюз (ЕС) решил с 2024 года ужесточить условия предоставления финансовой помощи Киеву. Об этом, выступая перед журналистами в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о финансовой помощи на следующие четыре года, которая должна составить 50 миллиардов евро. Из них 33 миллиарда Украина получит в виде кредитов, а не безвозмездно. При этом, если сравнивать с цифрами за 2023 год, в пересчете на год объемы помощи сократятся в полтора раза.

Помимо этого, от страны будут ждать выполнения определенных условий. «Чтобы получать финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС. Соответственно, деньги будут перечисляться по мере выполнения этих инвестиций и реформ», — пояснил Домбровскис.

Он отметил, что таким образом выделенные деньги будут идти на финансирование конкретных проектов и в то же время помогать стабилизировать экономику республики в широком смысле.

Ранее сообщалось, что Конгресс США отклонил поправки, предполагающие сокращение объемов военной помощи Украине.