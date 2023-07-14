Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикующим ВСУ американцам

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк призвал критиков ВСУ в США участвовать в конфликте

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк призвал критикующих в США действия Вооруженных сил страны (ВСУ) приехать и участвовать в конфликте самим. Об этом пишет газета New York Times.

По данным издания, высокопоставленные официальные лица в США в последнее время выражают разочарование на фоне того, что командиры ВСУ не используют западные тактики во время боевых действий из-за страха потерь и медленных темпов контрнаступления.

«Почему бы им не приехать и сделать все самим», — призвал глава Минобороны Украины в электронном письме в ответ на вопрос о критиках в США.

Андрею Загороднюку в России предъявили заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей. Вместе с ним СКР обвинил начальника объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюре и бывшего командующего оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александра Красноока.