«Известия»: российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области

Российские минометчики 38-й амурской мотострелковой бригады уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что целью российских военных стала укрытая пехота в окрестностях Орехова. По данным издания, уничтожив цель, минометчики меняют позицию расчета, чтобы украинские войска не смогли вычислить, откуда огонь.

«Противник тоже использует артиллерийские установки, нашим товарищам с передовой очень тяжело. Мы их прикрываем, чтобы дать им возможность отработать по пехоте», — отметил старший офицер батареи с позывным Легенда.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили тяжелыми и огнеметными системами «Солнцепек» по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук отметил, что экипажи ТОС нанесли огневое поражение по пяти целям, в том числе по двум опорным пунктам украинских военных.