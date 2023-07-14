Узбекская диаспора осудила Собчак за слова об Азии

Зампред Конгресса узбеков Алимурадов осудил Собчак за слова о «средневековой азиатчине»

Заместитель председателя Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Мухаммади Алимурадов осудил телеведущую и блогершу Ксению Собчак за ее утверждение о «средневековой азиатчине», которым она прокомментировала принятие Госдумой закона о запрете смены пола. Слова зампреда общественной организации приводит «Абзац».

По мнению Алимурадова, слова Собчак направлены против азиатских народов. «В первую очередь это показывает ее неадекватность — целые народы обвинять», — сказал зампред ВКУУ. Он также назвал правильным решение Госдумы.

Собчак высказалась о принятии Думой закона о запрете смены пола в своем Telegram-канале. Она раскритиковала этот закон и заявила, что он ухудшит жизнь тысяч людей в России. «Презрение к загнивающей Европе и ее ужасным либеральным ценностям откатывает нас в средневековую азиатчину», — написала телеведущая.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете трансгендерного перехода в пятницу, 14 июля. В случае одобрения закона Совфедом и подписания президентом Владимиром Путиным в России запретят проводить медицинские вмешательства, а также принимать лекарства, направленные на смену пола. Исключением станет вмешательство врачей, связанное с лечением врожденных аномалий, пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний.