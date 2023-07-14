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15:38, 14 июля 2023Экономика

ЦБ предупредил о возможном усилении влияния курса рубля на цены

ЦБ РФ: ослабление рубля может перенестись в цены в большем объеме

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в России в ближайшее время, предупредил Центробанк в аналитическом комментарии по июньской динамике потребительских цен.

Пока этот эффект менее заметен, чем обычно, отметил регулятор. Низкий курс рубля сказался на стоимости лишь отдельных товаров и услуг, на которые сохраняется стабильно высокий спрос, — в частности, тенденция коснулась услуг зарубежного туризма и автомобилей.

При этом в июне ценовое давление в России продолжило расти на фоне расширения потребительского спроса, пишут аналитики. По мере того как спрос продолжит активизироваться, а запасы товаров будут постепенно заканчиваться, «накопленный эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме», заключили аналитики.

Курс доллара от TradingView

13 июля курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль, евро поднялся выше 101 рубля, а юань — выше 12,7 рубля. По данным «Интерфакса», за июнь рубль подешевел к доллару на 5,2 процента, к евро -— на 4,9 процента, к юаню — на 2,8 процента.

Банк России ранее объяснял динамику рубля естественными причинами — ростом расходов на импорт и падением доходов за экспорт, опровергнув влияние сиюминутных факторов, таких как мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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    Софья Ермакова
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