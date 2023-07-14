В Венесуэле пообещали не допустить на выборы ни одного наблюдателя из ЕС

В Венесуэле пообещали не допустить на выборы наблюдателей из ЕС

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес пообещал, что не допустит на выборы ни одного наблюдателя из Европейского союза. Об этом сообщает Globovisión.

По его словам, резолюция «О политических дисквалификациях в Венесуэле» является проявлением человеческой глупости. Он заявил, что ЕП состоит из «ультраправых фашистских, расистских, женоненавистнических, посягающих на свободы и права европейцев».

Родригес также заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель является «колонизатором и разжигателем войны».

Ранее обозреватель Эдельберто Лопес Бланч в своей статье для Rebelión написал, что Соединенные Штаты хотят любыми способами захватить нефть Венесуэлы. Он отметил, что добыча топлива в стране контролируется ее властями. Подобная ситуация не устраивает Вашингтон, добавил журналист.