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05:52, 14 июля 2023Мир

В Венесуэле пообещали не допустить на выборы ни одного наблюдателя из ЕС

В Венесуэле пообещали не допустить на выборы наблюдателей из ЕС

Фото: Christian Veron / Reuters

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес пообещал, что не допустит на выборы ни одного наблюдателя из Европейского союза. Об этом сообщает Globovisión.

По его словам, резолюция «О политических дисквалификациях в Венесуэле» является проявлением человеческой глупости. Он заявил, что ЕП состоит из «ультраправых фашистских, расистских, женоненавистнических, посягающих на свободы и права европейцев».

Родригес также заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель является «колонизатором и разжигателем войны».

Ранее обозреватель Эдельберто Лопес Бланч в своей статье для Rebelión написал, что Соединенные Штаты хотят любыми способами захватить нефть Венесуэлы. Он отметил, что добыча топлива в стране контролируется ее властями. Подобная ситуация не устраивает Вашингтон, добавил журналист.

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    Марина Совина
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