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15:20, 14 июля 2023Среда обитания

Синоптик назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Синоптик Шувалов рассказал, что летнее тепло вернется в Москву в воскресенье

Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Летняя погода вновь вернется в Москву и Подмосковье уже в воскресенье, 16 июля. Такие сроки потепления в столичном регионе в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик также дал прогноз на начало следующей недели.

«В воскресенье вполне вероятно произойдет возвращение к летней погоде. Мы выкарабкаемся из этого мешка холода. В субботу еще пройдут кратковременные дожди и будет 18-20 градусов. В воскресенье уже 22-24 градуса, в понедельник и вторник уже 25-27 градусов, так что осталось ждать совсем недолго, нужно набраться терпения на 36-48 часов», — рассказал он.

Такого провала в холодный мешок у нас уже не будет

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

Ранее агентство Bloomberg писало, что человечество пережило десять самых жарких дней в истории. Средняя мировая температура 3 июля превышала 17 градусов по Цельсию. Из-за экстремальной жары люди и предприятия на всей планете оказались в опасности, говорится в материале. В 2023 году угрозы изменения климата усилились из-за явления Эль-Ниньо, которое провоцирует более сильную жару.

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