Глава Минобороны Британии уточнил свои слова про благодарность Украины

Глава МО Британии Уоллес назвал неверно понятыми свои слова о благодарности Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свои слова о желании Запада видеть благодарность Украины. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уолесс уточнил свои слова про благодарность Украины и назвал их неверно понятыми. По его мнению, некоторые издания исказили его высказывание.

«Я говорил о необходимости того, чтобы Украина иногда признавала, что во многих странах и парламентах она не имеет такой же сильной поддержки, как в Соединенном Королевстве. Я говорил не столько о правительствах, сколько о гражданах и парламентариях по всему миру», — подчеркнул глава Минобороны Британии.

Ранее Уоллес отметил, что Украине следует больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. «Знаете, мы не Amazon», — сказал он, добавив, что украинцы спешат с получением помощи.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал оценку Уоллеса и отметил, что украинские власти и жители неоднократно выражали Соединенному Королевству благодарность за военную и финансовую помощь.