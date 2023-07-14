В ООН потребовали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов

В ООН потребовали КНДР поддерживать высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах

Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что важно, чтобы КНДР обеспечивала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах. Его слова приводит РИА Новости.

«В ожидании полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова крайне важно, чтобы КНДР поддерживала самый высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах», — потребовал чиновник.

Ранее Сеул предупредил о способности ядерных ракет КНДР ударить по Парижу, Берлину и Лондону.

12 июля власти Японии подчеркнули, что ракеты КНДР могут достичь любой точки США. Отмечается, что в зависимости от веса боеголовки и других факторов дальность полета ракеты может составить более 15 тысяч километров.