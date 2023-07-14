Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

ГД одобрила поднятие на пять лет возраста пребывания в запасе россиян с воинскими званиями

Госдума одобрила поднятие на пять лет предельного возраста пребывания в запасе одной категории россиян — резервистов, имеющих воинские звания. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палатой парламента в ноябре 2022 года. Первое чтение документ прошел в январе 2023 года.

Согласно документу, срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда обладателя воинского звания. Первый разряд будет находиться в резерве до 40 лет, второй — до 50 лет, а третий — до 55 лет.

После одобрения Советом Федерации и подписи президента закон начнет вступать в силу поэтапно, вплоть до 1 января 2028 года. Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году — в 52 года, и так далее до 2028 года, когда возраст для ухода в отставку из резерва солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов сравняется с принятым в законе — с 55 годами.

Закон не коснется тех, кто был отправлен в отставку из резерва по достижении предельного возраста до 1 января 2024 года, однако они могут продлить срок пребывания в запасе по собственному желанию.

Ранее Министерство науки и высшего образования России разработало льготу для студентов-участников специальной военной операции, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет.