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15:36, 15 июля 2023Россия

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент Путин обсудил с главой ЮАР Рамафосой урегулирование конфликта на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщается на сайте Кремля.

Рамафоса поблагодарил российского лидера за конструктивную беседу о возможном урегулировании украинского конфликта в ходе визита в Санкт-Петербург, который состоялся в июне.

«Рассмотрение африканской мирной инициативы будет продолжено в привязке к саммиту Россия — Африка в конце июля», — сказано в сообщении.

Второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

17 июня Путин провел встречу с делегацией африканских лидеров, в состав которой вошел Рамафоса. На ней был представлен план по Украине, основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

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    Варвара Кошечкина
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