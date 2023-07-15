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22:32, 15 июля 2023Россия

В Петербурге собака напала на ребенка и прокусила ему лицо

В Санкт-Петербурге собака породы бурбуль прокусила девятилетнему мальчику лицо и шею

Фото: Wikipedia

В Курортном районе Санкт-Петербурга агрессивная собака напала на девятилетнего ребенка, прокусив ему лицо и шею. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сигнал в правоохранительные органы поступил из детской больницы, куда пострадавший мальчик обратился за помощью. Ребенка госпитализировали с состоянии средней тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Агентство РИА Новости выяснило, что владелец собаки породы бурбуль отпустил собаку без намордника и она атаковала ребенка. Сейчас следствие устанавливает личность владельца собаки.

В июне группа депутатов Госдумы предложила ввести лицензии на владение собаками потенциально опасных пород. По задумке законотворцев, завести северокавказскую овчарку или питбульмастифа можно будет только по достижении 18-летнего возраста, при наличии справки от психиатра и лицензии МВД. Еще одним условием станет получение справки о прохождении курса начальных приемов дрессировки. При этом самостоятельное разведение опасных пород предлагают запретить.

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    Марина Совина
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