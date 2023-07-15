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07:01, 15 июля 2023Экономика

Европейская страна признала невозможность отказаться от российского газа

Глава торговой палаты Пелаццо признал невозможность Италии отказаться от российского газа

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо признал, что для Италии невозможно полностью отказаться от поставок российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия — достаточно могучий экспортер газа, поэтому полностью отказаться от российских поставок невозможно», — отметил он, указав, что Москва продолжает продавать топливо в страну, хотя не так, как раньше.

Пелаццо отметил, что Европа раньше покупала российский газ, поскольку это было выгодно для ее промышленности. Он подчеркнул, что Европе и России нужно возвращаться к сотрудничеству для взаимной выгоды, поскольку блоки и санкции являются временными и могут меняться.

Ранее стало известно, что австрийский концерн OMV решил продолжить закупки российского газа у «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции, об этом заявил его глава Альфред Штерн.

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    Марина Совина
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