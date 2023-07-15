Число погибших в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани выросло до трех

В МВД сообщили о трех погибших в ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

Число погибших в ДТП с пассажирским автобусом и зерновозом на Кубани выросло до трех. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

По данным ведомства, в момент аварии в салоне автобуса находился 41 человек, в том числе 9 детей. 17 пассажиров получили травмы, 7 из них потребовалась госпитализация.

ДТП произошло утром 15 июля на трассе на 91-м километре автодороги Краснодар — Ейск. Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал из Тулы в Анапу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее пять человек погибли в аварии на трассе Екатеринбург — Серов. Там столкнулись две легковые машины Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander, которые затем загорелись.