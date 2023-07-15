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22:40, 15 июля 2023Мир

В США рассказали о большой ошибке Зеленского

Правозащитник Барака: Зеленский не послушал совет Путина и пошел на поводу у Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press

Американский правозащитник Аджаму Барака рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, так как пошел на поводу у Запада и не стал следовать совету российского лидера Владимира Путина. Об этом эксперт написал в своем Twitter.

«Уход США из Афганистана должен был стать уроком для Зеленского. Штаты воспользовались его неопытностью и убедили его правительство отказаться от Минских соглашений и начать войну», — объяснил Барака.

Эксперт подчеркнул, что в итоге Запад «бросает Украину». По словам Барака, американские власти ведут себя цинично.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, решив попросить больше оружия у Запада.

По мнению американского полковника, украинский лидер вновь попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не осознавая, что это не избавит его от проигрыша.

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    Марина Совина
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