Зеленскому спрогнозировали продолжение политической карьеры

Политолог МГУ Коньков спрогнозировал продолжение карьеры Зеленского как президента Украины

Политолог, доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ Александр Коньков заявил, что полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского попытаются сохранить. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Коньков допустил продолжение карьеры Зеленского как президента Украины и подчеркнул, что за ним попытаются сохранить полномочия главы государства «любыми путями». По мнению эксперта, это будут осуществлять легитимным способом через выборы или чрезвычайными мерами.

«Но то, что будут стараться обеспечить его дальнейшее пребывание у власти, в первую очередь, сам украинский режим, во вторую те, кто за ним стоят, — это, я думаю, вполне осязаемая перспектива сегодня», — спрогнозировал он.

При этом политолог отметил, что Украине будет сложно организовать и провести выборы. Он назвал эту задачу «колоссальным вызовом» для страны. Специалист усомнился, что на Украине возможно провести голосование, «чтобы в его результатах никто не сомневался».

«Поэтому с высокой долей вероятности будут искать пути либо переноса выборов, либо других возможностей пролонгации полномочий и парламента», — заключил Коньков.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности стать президентом Украины. «Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все», — подчеркнул он.