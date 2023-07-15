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03:45, 15 июля 2023Россия

Зеленскому спрогнозировали продолжение политической карьеры

Политолог МГУ Коньков спрогнозировал продолжение карьеры Зеленского как президента Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Политолог, доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ Александр Коньков заявил, что полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского попытаются сохранить. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Коньков допустил продолжение карьеры Зеленского как президента Украины и подчеркнул, что за ним попытаются сохранить полномочия главы государства «любыми путями». По мнению эксперта, это будут осуществлять легитимным способом через выборы или чрезвычайными мерами.

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«Но то, что будут стараться обеспечить его дальнейшее пребывание у власти, в первую очередь, сам украинский режим, во вторую те, кто за ним стоят, — это, я думаю, вполне осязаемая перспектива сегодня», — спрогнозировал он.

При этом политолог отметил, что Украине будет сложно организовать и провести выборы. Он назвал эту задачу «колоссальным вызовом» для страны. Специалист усомнился, что на Украине возможно провести голосование, «чтобы в его результатах никто не сомневался».

«Поэтому с высокой долей вероятности будут искать пути либо переноса выборов, либо других возможностей пролонгации полномочий и парламента», — заключил Коньков.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности стать президентом Украины. «Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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