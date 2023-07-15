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18:48, 15 июля 2023Силовые структуры

ФСБ опубликовала видео с организаторами покушения на Собчак и Симоньян

ФСБ опубликовала видео с членами «Параграф-88», готовивших покушение на Собчак и Симоньян

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с задержанными членами неонацистской группировки «Параграф-88», готовивших покушение на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Собчак поблагодарила правоохранителей за предотвращение попытки покушения на нее.

Как сообщили в ФСБ, подозреваемых в подготовке покушений на Симоньян и Собчак задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. За каждое преступление им обещали по 1,5 миллиона рублей. У участников «Параграфа-88» изъяли автомат Калашникова с 90 патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. Кроме того, у них обнаружили атрибутику с нацистской символикой и литературой, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения.

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    Глеб Бажуткин
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