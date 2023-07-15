Польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили

Врач Чхаидзе заявил, что польские медики не выявили отравления в анализах Саакашвили

Клинический директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что польские врачи получили всю необходимую информацию о состоянии находящегося в медучреждении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не выявили в анализах признаков отравления. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, обсуждались записи нутрициолога, эндокринолога, предложенное клиникой меню, необходимое пациенту количество калорий. В пенитенциарной службе страны было зафиксировано, какую пищу приносят Саакашвили члены семьи, она не составляет даже четверти необходимого калоража.

Чхаидхзе добавил, что было зафиксировано то, что пациент не полностью соблюдал рекомендации специалистов, что также было принято во внимание польскими врачами.

Коллеги подтвердили, что при приеме рекомендованной пищи состояние Саакашвили было бы лучше. Кроме того, в результатах анализов из Грузии и Германии не было выявлено отравления металлами.

Директор клиники уточнил, что польские врачи согласились с тем, что показатели, согласно этим документам, в норме. Состояние экс-президента сейчас оценивается как стабильное.

Ранее Минюст Грузии обвинил одного из польских врачей, занимающихся здоровьем бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в попытке незаконного вывоза его анализа. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, медик завернул в бумагу образец анализа, взятого у Саакашвили, спрятал его в обуви и попытался тайно вынести с территории частной тбилисской клиники «Вивамед».

